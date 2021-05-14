Прикордонники Харківського загону зупинили на кордоні підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.
Читайте такожНа Чернігівщині від ботулізму померли жінка та чоловікПро це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Місцевий житель повідомив, що від кордону в тил України рухається невідома особа.
Прикордонний наряд зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.
Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя.
Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Одесі затримали поплічника російського "злодія в законі" (фото, відео)
- В аеропорту "Бориспіль" затримали наркокур’єра-"ковтача" (фото)
- Данець помив брудне вікно вагона "Укрзалізниці" та став зіркою мережі (фото)
- У США затримали злочинців, які обкрадали банківські сейфи в Україні (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram