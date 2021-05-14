Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

Прикордонники Харківського загону зупинили на кордоні підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з РФ в Україну.

Читайте такожНа Чернігівщині від ботулізму померли жінка та чоловікПро це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Місцевий житель повідомив, що від кордону в тил України рухається невідома особа.

Прикордонний наряд зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя.

Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця.

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Автор: Людмила Жерновська