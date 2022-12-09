Напередодні глава "Укрпошти" попередив, що 40% тиражу нових марок вже розкупили за попереднім замовленням.

Біля будівлі Головпоштампу на Майдані Незалежності в Києві зібралася довга черга бажаючих придбати нові марки від "Укрпошти" "Херсон - це Україна".

Продаж марок почався сьогодні з ранку у всіх відділеннях пошти. Київські пабліки не повідомляють кількість присутніх. Черга тягнеться на вулицю.

Деяким щасливчикам вже вдалося вихопити тематичні конверти з марками.

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Нові поштові марки з малим тиражем

Напередодні глава "Укрпошти" Ігор Смілянський попередив, що 40% тиражу нових марок вже розкупили за попереднім замовленням. Ще частина продукції з'явиться на іноземних онлайн-майданчиках EBay і Amazon. В онлайн-магазинах марки з'являться ненадовго.

Поштові марки від "Укрпошти"

У квітні 2022 року "Укрпошта" випустила поштову марку "Русский военный корабль, иди…", що фактично стала пророчою: за кілька днів потому фрегат ЧФ Росії "Москва" був підбитий і потоплений у Чорному морі.

Прем'єра марки викликала небачений ажіотаж – як в Україні, так і за кордоном: першого дня продали понад 800 тисяч екземплярів. Усі кошти відправили ЗСУ.

Також в "Укрпошті" презентували марки, присвячені псу Патрону, перемозі Збройних сил, Кримському мосту тощо.

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