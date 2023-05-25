Близько 50 правоохоронців цілодобово обслуговуватимуть станції.

На одеських пляжах запрацювали поліцейські станції. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, сьогодні, 25 травня, начальник відповідного управління Максим Бойко провів об’єднаний інструктаж всіх підрозділів, які нестимуть службу.

Йдеться про роботу правоохоронців у період літнього сезону на пляжах "Золотий берег", "Ланжерон" та "Аркадія". За безпекою слідкуватимуть піші та вело-патрулі.

Зокрема, близько 50 правоохоронців цілодобово обслуговуватимуть вказані станції, у святкові та вихідні дні кількість нарядів буде збільшуватися.

"З настанням теплих днів більшає людей, що прагнуть відпочити біля моря, частіше збираються в місцях масового дозвілля", - пояснили в управлінні.

Правоохоронці нестимуть службу в центральній та історичній частинах Одеси, в прибережних і паркових зонах, де ризик скоєння правопорушень в літній період збільшується, особливо, під час воєнного стану.

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Наразі орендатори пляжів забезпечують відповідні умови для одержання дозволу на офіційну роботу. На пляжах необхідно встановити захисні сітки, спостережливі пункти тощо. Доступ може бути відкритий в межах пляжів району Ланжерон та Великого Фонтану.