Минулого тижня перевірено 15 столичних пляжів, і на всіх вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Через кишкову паличку у воді на пляжах Києва заборонили купатися.

Про це повідомила столична влада. Як зазначається, минулого тижня КП "Плесо" взяло проби води на столичних пляжах "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

"За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень, проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено. Так, індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм", - йдеться у повідомленні.

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Звертається увага, що кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі.

Крім того, "тривожним дзвіночком" є незначне сечовипускання чи його відсутність.

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Як повідомляв УНІАН, у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, враховуючи дію воєнного стану та відповідне рішення Ради оборони міста Києва. Громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку з метою уникнення масового скупчення людей.

Разом з тим, як зазначили у КМДА, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Йдеться про обслуговування інженерних мереж, прибирання і санітарна обробка територій, зокрема, проти комах.

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