Буде заборонено використання піротехніки під час святкування Нового року.

В Івано-Франківській області на період новорічних і різдвяних свят скоротять тривалість комендантської години.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області, повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

"З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00", - йдеться в повідомленні.

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А вже з 11 січня 2023 року тривалість комендантської години в області повернеться до нинішньої - з 23:00 до 5:00 ранку.

Раніше в ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що в новорічну ніч "пункти незламності" врегіоні працюватимуть цілодобово. Рятувальники чергуватимуть у цих пунктах протягом 24 годин.

Комендантська година в Харківській області

Тим часом на Харківщині комендантську годину можуть навіть посилити. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, зараз обмірковуються кілька варіантів. Також він додав, що в області буде заборонено використання піротехніки.

"Щодо комендантської години на Новий рік - розглядаються різні варіанти. Або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром повідомимо про рішення", - сказав Синєгубов.

Комендантська година на Новий Рік - що відомо

Як повідомляв УНІАН, комендантську годину в Україні у новорічну ніч з 31 грудня проти 1 січня не скасовуватимуть. У Нацполіції попередили, що в новорічну ніч правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.

Комендантська година в Україні була запроваджена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Рішення про її тривалість ухвалюється місцевою владою в залежності від ситуації, тож у різних регіонах вона може починатися і закінчуватися в різний час.

Секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив, що столична влада не планує масштабних гулянь на Новий Рік. У Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00. Хоча жителі столиці зареєстрували петицію, у які просять скасувати комендантську годину на одну добу - з 31 грудня до 1 січня.

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