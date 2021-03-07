Несплата лише акцизного податку, при виробництві необлікованого спирту, становила десятки мільйонів гривень на місяць.

Стало відомо, що сьогодні 7 березня, у ході проведених санкціонованих обшуків Податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також ГУ ДФС у м. Києві було виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 60 000 літрів спирту на загальну суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Фейсбуці.

«В Рівненській області співробітники ДФС припинили незаконний обіг підакцизних товарів. Податкова міліція Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили у відділенні зливу готової продукції виробничого приміщення заводу, до встановлення електронного лічильника, врізну трубу з краном, до якої приєднано шланг, який виведено із приміщення, де безпосередньо здійснювався необлікований забір спирту», - сказано у повідомленні.

Відомом, що за офіційними даними, потужність виробництва заводу складає 20 000 літрів спирту на добу. Під час проведення обшуку встановлено неофіційне збільшення потужностей виробництва до 40 000 літрів на добу.

“Несплата лише акцизного податку, при виробництві необлікованого спирту, становила десятки мільйонів гривень на місяць. Боротьба ДФС з контрафактним алкоголем буде тільки посилюватися. Єдиний вихід для тіньового бізнесу - стати легальним і працювати в законному руслі” – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.

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Автор: УНІАН