Станом на ранок 24 квітня в Україні виявили ще 12 711 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
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Напередодні вихідних з ускладненнями у лікарні госпіталізували 3 508 людей, 392 померли, а 13 687 одужали.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус інфікувалась 2 017 341 людина: 1 565 954 хворих одужали, а 42 092, на жаль, померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
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