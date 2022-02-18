Музикант зазначив, що росіяни змушені терпіти цю владу.

Відомий російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич емоційно висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною.

На своїй сторінці в Facebook Макаревич зазначив, що росіяни змушені терпіти цю владу.

"І ось що я не можу зрозуміти - як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за ніс, від законів не залишилося навіть видимості-навіщо?" - не може зрозуміти музикант.

Далі артист побічно згадав опозиціонера Навального, який зараз утримується в російській колонії.

"Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати, будь-хто, хто заїкнувся про вільні вибори - вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно - нормально, терпимо. Подобається?" - продовжив Макаревич.

"...І сам терплю. З колосальним трудом", - уклав музикант.

Під публікацією зірки зібралося понад 15 тисяч лайків та близько тисячі коментарів. Інтернет-користувачі підтримали Макаревича, погодившись з його міркуваннями про безпорадність і бажання змінити становище в країні.

Варто зазначити, що Макаревич неодноразово висловлювався на підтримку України та критикував дії російської влади та лояльних їй ЗМІ на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи криза в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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