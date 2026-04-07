ООН пророкує Україні суттєве скорочення молоді до 2050 року: демограф відреагував

В Україні до 2050 року може втричі скоротитися кількість молодих людей - до 6,6% населення, що стане найменшим показником в світі, повідомляє ООН.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН прокоментував точність таких прогнозів.

Гладун зазначив, що останній прогноз ООН робила в 2024 році, на його основі й пораховано відсоток молоді. Водночас, демограф не знає, як проводився пірахунок, оскільки при розробці демографічного прогнозу закладаються певні гіпотези.

"І вони стосуються народжуваності, смертності й міграції населення. Причому смертність і міграцію треба ще й по вікових групах прогнозувати. Що зробити в умовах повномасштабної війни вкрай важко або практично неможливо", - пояснив Гладун.

Демограф додав, що прогноз до 2050 року в демографії вважається довгостроковим.

"Довгострокові прогнози слід розглядати не як якийсь вирок, а як певний прогноз-попередження: що може статися, якщо гіпотези, закладені в прогноз, справдяться. Якщо це не влаштовує державу, тоді необхідно вживати заходів, щоб цього не сталося. Тому це не вирок, а лише попередження.", - зауважив він.

Окрім цього, Гладун також наголосив, що треба дивитися, кого в ООН вважають молоддю. Також демограф вважає, що важливим є й те, по якій території України проводився підрахунок громадян, адже є й непідконтрольна територія. Ще йому невідомо, який рік закінчення війни в ООН закладали до свого прогнозу.

Тому Гладун пояснив, що для того, щоб фахово прокоментувати цей прогноз, треба ще провести невеличку наукову розвідку.

"Тому не слід цей прогноз сприймати як вирок. Те, що в Україні демографічна ситуація погана, доводити нікому не треба. А от яким буде її подальший розвиток, залежить від багатьох чинників", - заявив демограф.

Перш за все, він зазначив, що все буде залежати від того, в якому році закінчиться війна в Україні, умови її закінчення, політика української влади щодо внутрішньої економічної, демографічної, соціальної сфери.

"Плюс політика тих держав, особливо європейських, де зараз перебувають мільйони наших громадян. Усе це буде впливати на результати прогнозу, і ми не можемо визначити, у якій комбінації все це спрацює", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова прогнозує, що в Україні буде зростати пенсійний вік, тому більше людей будуть залишатися на ринку праці довше. Вона не виключає, що українцям доведеться працювати до 70 або навіть 90 років. Водночас, Лібанова вважає, що пенсійний вік в Україні не будуть підвищувати. Зокрема, якщо підвищити необхідний страховий стаж, тоді буде те ж саме. Демографиня згадала європейський досвід, де активно розвивається так звана "срібна економіка", тобто залучення людей старшого віку до економічної активності.

Також ми писали, що Лібанова зазначила, що в країні зріс рівень бідності. Пояснюється, що до пандемії COVID-19 цей показник складав 22-23%, тоді як зараз - вже до 30%. За словами демографині, попри значну міжнародну фінансову допомогу, рівень життя українців знижується через війну. При цьому, вона визнає, що без зовнішньої підтримки економічна ситуація була б критичною. Лібанова розповіла, що ще однією проблемою країни є застійне безробіття - коли люди тривалий час не можуть знайти роботу.

