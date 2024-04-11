Порушників дисципліни відправляють служити у ЗСУ.

На Тернопільщині поліцейським заборонили вживати алкоголь у позаробочий час. Як передає кореспондент УНІАН, наявність такої заборони сьогодні під час брифінгу підтвердив начальник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко.

"Так, заборона така є. Це такі речі, які неможливо прописати офіційними наказами. Але є моральний бік. Поліцейський і о 05:00, і о 23-й годині має бути готовим, що його можуть підняти по тривозі і відправити виконувати бойові задачі в тому числі. Я заборонив будь-які святкування до нашої перемоги. Кому не подобається, то є альтернативні підрозділи, де можна вживати алкоголь", – сказав посадовець.

За його словами, він періодично ініціює несподівані перевірки підрозділів.

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"Дехто вже поплатився за вживання алкоголю не лише посадами, а й місцем роботи. Всі наші атестовані працівники пройшли ВЛК і добре підготовлені до виконання бойових завдань, адже володіють зброєю. Тому ті, хто не захотів далі працювати в поліції, зараз вже служать у лавах ЗСУ", – розповів Зюбаненко.

Керівник поліції області пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення він став значно жорсткішим щодо дотримання моральних принципів.

"Ставлення до алкоголю у мене вкрай негативне. Так, поліцейські теж люди і можуть розслаблятися, це їхнє право. Але ми живемо в такий час, що 24 на 7 поліцейський повинен бути готовий до виконання важливих завдань. Якщо буде команда, Тернопільський гарнізон готовий виконувати обов’язки. І це несумісно з вживанням алкоголю", – пояснив свою позицію Зюбаненко.

Смертельне ДТП за участі п’яного поліцейського на Кіровоградщині – деталі

Торік на Кіровоградщині сталася смертельна аварія, за кермом автомобіля перебував поліцейський у стані алкогольного сп’яніння.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Mercedes-Benz відвозив підлітків зі святкування випускного та в порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників. Кермувальник перевищив швидкість, не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат, ще четверо молодих людей отримали травми. Поліцейського затримали.

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