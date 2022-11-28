Голова Тернопільської ОВА наголосив, що голови громад нестимуть персональну відповідальність за роботу "Пунктів незламності" і пригрозив зробити їх у них вдома.

У місті Збараж на Тернопільщині жінку з дитиною не пустили до "Пункту Незламності", щоб зарядити мобільний телефон.

Про цей критичний випадок розповів під час наради голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. За його словами, працівниця ЦНАПу, де був розгорнутий такий пункт, заявила, що вона "нічого не знає і тут нічого не працює, до побачення", хоча в приміщенні було світло.

"У цієї працівниці тепло, є світло, інтернет. Сьогодні голова громади мені пояснює, що ця працівниця не зорієнтувалась. Від середи? То зробіть так, щоб ті, хто сидить у цих пунктах дуже швидко орієнтувались. Якщо вже на заході України, в Тернополі, де не прилітають ракети, нічого не прилітає, нема де людям зарядити телефон, випити гарячого чаю чи банально зігрітись - то гріш ціна вам всім. Давайте, щоб ми не робили ще 55 нових "Пунктів незламності" у голів громад вдома", - заявив Труш.

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Він наголосив, що голови місцевих громад нестимуть персональну відповідальність і закликав мешканців області повідомляти про випадки неналежної роботи таких пунктів.

"Неприпустимо, щоб людині відмовили у допомозі або на локації не було передбаченого набору послуг", - наголосив Труш.

Пункти незламності в Україні

На тлі масованих ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України в нашій державі з'явилися "Пункти незламності", в яких є світло, інтернет, вода і аптечка. Тут можна зігрітися і безкоштовно зарядити телефон.

Зокрема, 24 листопада на тлі влаштованого росіянами блекауту, в Україні відкрились понад 3700 "пунктів незламності" для перебування людей під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.

Знайти найближчий до будинку "пункт незламності" можна на цій мапі.

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