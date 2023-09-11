Анатолій Щадило замінив на цій посаді Андрія Нєбитова, який відтепер призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

Новим керівником поліції у Київській області став генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника.

В поліції Київської області в Facebook зазначили, що Вигівський подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді. Відтепер Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київської області, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - зазначив Вигівський.

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Своєю чергою, Щадило зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.

Кадрові перестановки в поліції Київської області - головні новини

У липні 2019 року Андрія Нєбитова було призначено на посаду начальника поліції Київської області.

При цьому Анатолій Щадило раніше обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слід нагадати, що 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. В результаті чого загинув глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Національної поліції України покладено на начальника Головного управління Національної поліції України у місті Києві Івана Вигівського.

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