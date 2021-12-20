Начальник поліції Києва Виговський уточнив, що загалом там зараз бракує 18% кадрів.

Наразі у поліції Києва існує серйозний некомплект оперів, слідчих та дільничних - саме на них припадає найбільше навантаження у правоохоронній системі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник поліції Києва Іван Виговський. Він уточнив, що загалом там зараз бракує 18% кадрів.

Вигівський зазначив, що з 9151 посади за штатом зайнято лише 7563. Відтак, вільними залишаються 1588 посад. Проблему, за його словами, можна вирішити тільки підвищенням зарплат поліцейським. Однак поки бюджетом це не передбачено, а тому доведеться шукати інші виходи.

Один із них – ідея міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про підробіток правоохоронців у позаробочий час.

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"Для нашої системи це певний вихід з ситуації, намагання розв'язувати проблему. Тому що перша мотивація завжди – це заробітна плата. Для будь-якої людини, в якій би вона сфері не працювала", – сказав Вигівський.

Раніше міністр внутрішніх справ запропонував, аби правоохоронцям дозволили підробляти в охороні у вільний від виконання основної роботи час. Також він не проти, аби певну частину штрафів за порушення правил дорожнього руху перерозподіляли на підвищення зарплат працівникам поліції.

"Одна з нових ініціатив – можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад, на охороні певних об'єктів. Зараз ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її представити", - повідомив Монастирський.

Глава МВС також повідомив, що поліція має брак кадрів, приблизно від 10 до 30 відсотків – залежно від регіону. У зв'язку з чим поліцейські змушені працювати не добу через три, а добу через дві.

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Автор: Вікторія Гордієнко