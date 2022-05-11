На вимогу окупантів, "правоохоронець" збирав дані про військову техніку ЗСУ, блокпости, місця розташування підрозділів силових структур області.

Викрито правоохоронця з Харкова, який співпрацював з ФСБ Росії від початку повномасштабного наступу.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що оперуповноважений був завербований співробітниками ФСБ Росії та на вимогу окупантів збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону.

Зібрану інформацію, з конкретними геолокаціями, він передавав кураторам за допомогою одного з інтернет-месенджерів. Крім того, у службовому автомобілі правоохоронця працівники ДБР виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів.

Наразі йому повідомлено про підозру, зокрема, у державні зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Миколаєві затримали та відправили за ґрати місцевого жителя, який коригував ракетний удар Росії по оборонному підприємству в місті.

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