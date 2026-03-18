Ремонтували квартири: командир військової частини попався на махінаціях із солдатами

Командир відправив 7 військовослужбовців ремонтувати квартири своїм родичам в Черкасах та області. Фігурантам світить 10 років позбавлення волі.

В Україні викрили командира військової частини, який залучав підлеглих військових до ремонтних робіт у житлі родичів.

За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості. Ремонти проводили, зокрема, у квартирі доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинку його сестри на Черкащині, а також у квартирі на Київщині, якою користується сам командир.

Відео дня

Щоб приховати свої дії, він доповідав керівництву, що військові нібито перебувають у частині та виконують службові обов’язки. Насправді ж вони займалися ремонтними роботами у його родичів та на інших приватних об’єктах.

"Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира. При цьому весь цей час "будівельникам" нараховували та виплачували у військовій частині грошове забезпечення", - наголошують у ДБР.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу - організація та вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від військової служби.

Також військовослужбовцям, які займались ремонтами, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу - ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

За даними видання "Українська правда", фігурантом справи став командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко.

Інші новини про порушення військових

Як писав УНІАН, у 2024 році Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу Сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави – військового звинуватили у залученні бійців до будівництва маєтку. Йшлося, що посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва маєтку ще у 2023 році.

Понад рік вони будували будинок для начальника. Водночас військовослужбовці отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

