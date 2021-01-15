Протестувальники поспілкувалися з керівництвом області.

В Житомирській облдержадміністрації спростували інформацію про штурм приміщення під час акції протесту проти підвищення тарифів.

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Про це кореспонденту УНІАН заявив прес-секретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

«Мітингувальники вирішили зайти до облдержадміністрації, щоб погрітися. Потім, дізналися, що засідає президія та піднялися до зали. Пробули там близько 45 хвилин. Ніякого штурму не було. Можна сказати, що трішки постраждав турнікет», - сказав Мельник.

Також протестувальники поспілкувалися з керівництвом області.

Потім мітингувальники пішли до будівлі Житомирської міської ради.

За словами керівника управління по зв’язках із громадськістю Житомирської міськради Олександри Стежко, в адмінбудівлі місцеві жителі поспілкувались із заступниками мера міста.

«У міській раді житомиряни були півтори години. З ними спілкувалися заступники. Це були питання – відповіді. Тривала дискусія 30 хвилин. А потім вони почали кричати, і навіть, почубились між собою: один одного відтягували від мікрофона», - розповіла Стежко.

Що сталося

Сьогодні вранці в Житомирі біля офісу компанії «Житомиргаз» та КП «Житомиробленерго» більше сотні місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

13 січня протестувальники, які виступали проти підвищення тарифів на комунальні послуги, перекривали у Житомирі трасу в напрямку Києва.

Тарифи на газ в Україні: історія питання

З 1 січня в Україні зросли тарифи на комунальні послуги. Так, тепло здорожчало від 5 до 50% – в залежності від регіону, холодна вода злетіла в ціні на 10-15%, ціни на постачання газу зросли на 40%, а вартість самого газу коливається від 7 до 10 гривень за кубічний метр.

Крім того, раніше уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії – тоді ця ціна становила 90 копійок за кіловат, а тепер уся електрика обійдеться українцям у 1,68 копійок за кіловат. Через суттєві підвищення комунальних платежів у низці міст України – зокрема у Полтаві, Кривому Розі, Львові, Вінниці, Харкові, Миколаєві – люди вийшли на протести: перекривають дороги чи влаштовують мітинги під установами облгазів та міськрадами.

В Офісі президента запевнили, що розв'яжуть питання, зокрема, із тарифами на газ – таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.

В уряді ж заявили, що готують «системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку, а тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення справедливої ціни для населення».

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня доручив Міненерго, Мінекономіки, Мін’юсту та іншим центральним органам виконавчої влади «невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень», аби ціна на газ становила 6,99 грн за метр кубічний. За словами Шмигаля, це найнижча ціна на українській біржі.

Також Шмигаль пообіцяв, що НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи на розподіл газу. Також він доручив також Мінфіну та Мінсоцполітики сформувати механізми виплат субсидій людям, які використовують для опалення домівок електроенергію. Шмигаль наголосив, що з тарифами на електроенергію у січні у людей зростуть і субсидії, що допоможе їм оплатити комуналку.

"Нафтогаз України" готовий забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

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Автор: Марина Чорноштан