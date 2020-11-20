Натомість в СБУ не вбачають жодної політики і кажуть, що просто хочуть розібратися, чому до сьогодні не збудовано меморіальний комплекс.

Кримінальне провадження щодо будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні відкрили спеціально до річниці Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив під час акції, що відбулася сьогодні біля головного офісу Служби безпеки України.

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Підтримати Пошивайла прийшли біля десяти науковців, також був присутній керівник Управління СБУ в Києві та Київській області.

"Цей пікет організовано науковцями, які також беруть участь у науковому форумі до річниці Майдану. Для нас важлива ця підтримка, адже суспільству намагаються нав'язати думку, маніпулювати, що гроші на Музей було вкрадено", - сказав Пошивайло.

Він також додав, що кошти ніде не поділися, інформація щодо їх витрачання є прозорою і в Музеї готові надати будь-яку інформацію стосовно будівництва першої черги меморіального комплексу.

"Те, що слідчі дії почали саме напередодні річниці Майдану, коли Музей готував програму до цієї річниці, мені здається, це було зроблено показово і спеціально. В мене вдома провели обшук, зазирали у коробки з-під взуття, напевно шукали тих 100 мільйонів. Забрали лише мій ноутбук. Мені здається, що це насправді своєрідний "наїзд", щоб залякати, поставити на місце. І це дуже корелює з вчорашньою подією, коли політиків почали викликати у справі про нібито державний переворот. Також хочу нагадати, що за кілька днів до того Музей опублікував відкрите звернення про неприпустимість вживання терміну "державний переворот" до подій Майдану. Тут мова йде не про 111 мільйонів гривень, а про загрозу цінностям Майдану", - наголосив Пошивайло.

Під час його виступу до журналістів підійшов працівник СБУ, який назвався начальником Головного Управління СБУ в Києві та області Олегом Головашем, і повідомив свою точку зору на події навколо Музею.

Він зазначив, що жодної політики у слідчих діях немає, і що слідство просто хоче перевірити і дати відповідь на питання, чому кошти на створення меморіального комплексу були виділені, а самого меморіалу немає до сьогодні.

Головаш пояснив, чому слідчі дії було проведено в Музеї напередодні річниці Майдану. "Справа в тому, що і замовник, і підрядник знали, що стосовно витрачання коштів ведеться перевірка. І тому ми провели слідчі дії виключно з метою збереження документів. Саме тому ми вчора провели 4 санкціонованих обшуки", - сказав він.

Разом з тим представник СБУ не зміг пояснити, чому, знаючи що ділянка, де має бути меморіальний комплекс, останні роки знаходиться під арештом, СБУ закидає умисел для підрядника і Музею в тому, що меморіальний комплекс не збудовано до сьогодні. На це Головаш заявив, що йому відомо лише про арешт земельної ділянки, який було накладено в червні 2019 року і що він нібито не чув про арешти, які були накладені на ділянку раніше.

Також представник СБУ пояснив, чому обшуки були проведені саме вчора, попри те, що дозвіл на них було отримано ще в жовтні. "2 жовтня були погоджені документи і прокурор звернувся до Голосіївського суду з клопотаннями. Також ми звернулися до інших судів. Проте суд з огляду на карантин та хворобу суддів видав нам ухвали лише минулої п'ятниці", - сказав він.

Обшуки в музеї Революції Гідності

19 листопада зранку в Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив директор музею Ігор Пошивайло.

У поліції зазначили, що обшуки в музеї Революції Гідності проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі більш як 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються. "Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн", - повідомили в поліції.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у Музеї Майдану заявили, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

Меморіал Героїв Небесної сотні: доля проекту

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників.

Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою планується спорудження будівлі Музею Майдану.

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Автор: Дмитро Хилюк