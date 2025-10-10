Донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується.

Очікування на цю зиму стають дедалі гіршими, але Європейський Союз зберігає той же рівень присутності у Києві. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"Атаки на енергетичну інфраструктуру – не щось нове. Хоча дві попередні зими виявилися доволі "спокійними" у плані енергопостачання та опалення. Але очікування на цю зиму стають дедалі гіршими після кожної атаки. Тому донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується, щоб допомогти, де можливо", - заявила вона.

Вона підкреслила, що ЄС від початку повномасштабного вторгнення підтримує відновлення енергетики та диверсифікацію енергопостачання. Євросоюз наразі виділив понад 3 мільярди євро тільки на енергетику.

"Що стосується електрики: дійсно, ми очікуємо відключень світла. Можливо, вони будуть локальними. І, сподіваюся, нам вдасться забезпечити достатні постачання електроенергії з ЄС до України – ми надаємо кошти на це. Ми також постійно доставляємо великі генератори, трансформатори, ресурси для закупівлі газу та збільшення імпорту електроенергії", - зауважила посол.

Водночас, Матернова запевнила, що Європейський Союз зберігає той же рівень присутності у Києві.

"І наскільки мені відомо, те саме стосується усіх європейських посольств. Я не чула, щоб хтось скорочував дипломатичний персонал. Не тільки наше посольство, а й інші зазнали пошкоджень від авіаударів – хоча, можливо, не так сильно, як ми. І я вважаю, що наша присутність у Києві говорить сама за себе", - додала вона.

Масштабний удар по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, ворог вночі завдав масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

На багатьох обʼєктах енергетичної інфраструктури триває ліквідація наслідків ворожого удару. У Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Також є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

