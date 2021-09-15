Діти не матимуть можливості навчатися дистанційно, а якщо в закладі буде вакциновано менше ніж 80% дорослих, його закриють.

В Івано-Франківській області під час посилення карантину не переводитимуть школи на дистанційне навчання.

Про це розповіла голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

За її словами, коли область потрапить до "жовтої" зони епіднебезпеки, дистанційного навчання в ній не буде. Усі заклади освіти, де вакцинували менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

"Із запровадженням "жовтої зони" на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менш як 80%, закриваються на карантин", - заявила голова ОДА.

Вона закликала дорослих не зволікати із вакцинацією.

"Вкотре звертаюся до всіх із проханням подбати про власне здоров'я та провакцинуватися. Уся громадськість краю, батьки та наші дітки прагнуть, щоб навчання відбулося у звичному режимі", - зазначила Онищук.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що допомогу на лікування COVID-19 можуть отримати лише вакциновані громадяни.

Він також погрожував звільнити невакцинованих проти COVID-19 працівників міської ради й дав їм на щеплення два тижні. На це вже відреагувала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Навчання у школах та карантин в Україні

За новими правилами, в разі посилення карантину робота навчальних закладів залежатиме від кількості вакцинованих працівників.

Читайте такожЛяшко розказав, хто контролюватиме COVID-вакцинацію персоналу в школах (відео)За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, дистанційне навчання у школах України може бути запроваджено в тих областях, які належать до "червоної", "помаранчевої" або "жовтої" зон карантину. При цьому в разі виходу області з "зеленої" зони навчальні заклади зможуть продовжувати працювати, якщо буде вакциновано щонайменше 80% працівників.

За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, батькам слід порушувати питання вакцинації серед учителів на педагогічних радах, моніторити рівень охоплення персоналу навчального закладу, показувати власний приклад.

13 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна перейде до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки вже найближчим часом.

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Автор: Катерина Комолова