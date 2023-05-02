Це третя така акція в Конго.

На тлі повномасштабної війни проти України Росія скасувала проведення пропагандистських акцій "Безсмертний полк" на своїй території, але провела таку в Демократичній Республіці Конго.

Як пише пропагандистське агентство "РИА Новости", акція пройшла в столиці країни Кіншаси 1 травня. Участь взяли близько 100 осіб, у тому числі – співробітники російського посольства.

"Маршем вулицями Кіншаси пройшлися близько ста осіб, серед них – персонал, співвітчизники, російські військові спостерігачі і поліцейські місії ООН зі стабілізації в ДРК і конголезці, які симпатизують Росії", – каже прес-аташе російської дипломатичної місії в ДРК Аліна Мірзаханова відзначаючи, що таку акцію проводять втретє.

Відео дня

На відео, розміщеному пропагандистами, учасники акції марширують з плакатами і прапором Росії, виконують популярну радянську військову пісню "Катюша".

Скасування акції Безсмертний полк в Росії

"Безсмертний полк" - пропагандистська патріотична акція, що проводиться в Росії на 9 травня, коли країна святкує День перемоги. Зазвичай вона проходить у формі ходи з портретами ветеранів Другої світової війни, але цьогоріч не відбудеться у звичному вигляді. Скасування ходи по всій країні пояснили в Росії "міркуваннями безпеки".

Водночас у британській розвідці зауважували, що за скасуванням акцій стоїть страх російської влади, що росіяни звернуть увагу на масштаб втрат Росії в загарбницькій війні проти України.

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