Олександр Павлюк замінив на цій посаді Олександра Сирського, який тепер командуватиме усією армією.

Новопризначений командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що усвідомлює весь спектр задач, що стоять перед його підрозділами в умовах повномасштаної війни. Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Телеграм.

"Найбільша, найчисельніша частина славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни — честь служити пліч-о-пліч з вами, мужні воїни! Усвідомлюю весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою Сухопутних військ", – йдеться у заяві.

Павлюк подякував за довіру та конструктивну співпрацю президенту, уряду та команді Міністерства оборони, де він обіймав посаду першого заступника міністра увесь останній рік.

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"Буду використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ. (...) Робитиму все можливе для посилення Сухопутних військ та наближення Перемоги", – пообіцяв генерал.

Павлюк призначений командувачем Сухопутних військ

Як писав УНІАН, 10 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони.

А вже 11 лютого з’явився указ президента про призначення Павлюка командувачем Сухопутних сил. Ця посада опинилася вакантною після того, як Олександр Сирський був підвищений до головнокомандувача ЗСУ.

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