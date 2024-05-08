Додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно.

Харків'яни та мешканці Харківської області отримуватимуть збільшену субсидію та пільгу в неопалювальний сезон. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

"РФ продовжує здійснювати терор українців, наносячи удари по мирних містах і селах України. Через цілеспрямовані атаки по енергетичних об'єктах, мешканці Харківщини, на жаль, зіштовхнулись з перебоями у постачанні електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення нормальної життєдіяльності і своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії. Особливо принципове значення це має для жителів тих населених пунктів області, які нині повністю знеструмлені.

Відео дня

Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, уряд ухвалив рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

"Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі – в 5 разів більше (13,5 грн)", - зауважили в міністерстві.

Завдяки цьому рішенню середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги - з 74 грн до 370 гривень.

Наголошується, що додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення уряду, буде проведено Пенсійним фондом автоматично.

Субсидії в Україні

З травня в Україні призначаються субсидії на неопалювальний сезон. Так, у Мінсоцполітики повідомили, що житлова субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно, до 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення. Водночас з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав чітку відповідь, чи є в Україні гроші на пенсії та субсидії. За його словами, завдяки новому пакету допомоги від США уряду України вистачить коштів на соціальні виплати, зокрема, пенсії та субсидії.

Вас також можуть зацікавити новини: