Переведення фахівців Повітряних сил в піхоту: Сирський зробив заяву

Головком наголосив, що підписав розпорядження про заборону переводити у піхоту висококваліфікованих фахівців.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що заборонено переводити висококваліфікований персонал Повітряних Сил в піхоту.

Відповідну заяву головком зробив під час інтерв'ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнку для програми "ТСН Тиждень", повна версія якого з'явиться в ефірі ввечері неділі, 19 січня.

"По-перше, є моє розпорядження, де заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і який спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Це спеціалісти, на яких витрачено кошти, які мають досвід і яких фактично нема ким замінити. З іншого боку, ми маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватно кількість складу наших механізованих бригад. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи, щодо зменшення нашої логістичної складової, складової забезпечення, складової, яка займається обслуговуванням, але в розумних межах", - зазначив Сирський.

Головком зазначив, що цим займаються штаби українських підрозділів, але у Генштабі миттєво реагують, щоб не допустити потрапляння у піхоту висококваліфікованих фахівців вузького спрямування.

Переведення спеціалістів у піхоту

Як повідомляв УНІАН, днями з'явилися заяви військових Повітряних сил ЗСУ про те, що їх хочуть перевести в піхотні підрозділи.

Генштаб відреагував, зазначивши, що мова йде про "окремі категорії" особового складу, тоді як гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби не переводитимуть.

Невдовзі президент Володимир Зеленський заявив, що доручив командувачу ПС не зменшувати склад фахівців, яких Повітряні сили потребують для виконання бойових завдань.

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