Літні чоловік і жінка вивантажили з багажника клітини з щурами та швидко поїхали із зоопарку.

У Мелітополі пенсіонери вирішили позбутися від своїх тваринок і не придумали нічого кращого, окрім як підкинути їх в туалет зоопарку. Літні чоловік і жінка приїхали на страусину ферму, вивантажили з авто клітки з домашніми щурами та поїхали в невідомому напрямку.

Про це співробітники зоопарку "Страус-ЮГ" повідомили в Instagram.

Представники зоопарку розповіли історію про цих гризунів і показали, як вони виглядають.

"Приїхали до нас гості! Несподівано для нас, "милі та добрі" бабуся з дідусем привезли своїх вихованців, які швидше за все радували їх деякий час, а потім вони вирішили від них позбавиться. Мабуть, вони нічого більше не придумали, як привезти їх в зоопарк. Звичайно, хороше рішення - скажете ви! Так, згодні. Але вони привезли та мовчки, нікому про це не сказавши, залишили клітини в туалеті", — розповіли представники зоопарку.

Пенсіонери вирішили наостанок подбати про вихованців, тому підкинули їх з "приданим". Чоловік і жінка залишили не тільки клітини з щурами, також вони привезли з собою їжу і тирсу.

Читайте також"Не півень у косоворотці": у Зеленського пояснили, що за фігуру встановлено біля ОПЗ якої причини пенсіонери позбулися щурів і чому вони вирішили підкинути їх в туалет страусиної ферми - в зоопарку не знають. Камери відеоспостереження зняли, як чоловік і жінка швидко вивантажували клітини, а після цього вони поспішили піти.

Відомо, що всім вихованцям вже знайшли новий будинок, тепер щури будуть жити з іншими господарями. У коментарях вважають, що пенсіонери могли не справлятися з вихованцями, а тому і вирішили їх "прилаштувати" таким дивним чином.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Херсонській області на Арабатській стрілці у водоймі виявили крокодила.

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Автор: Поліна Кузенко