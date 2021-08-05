Наразі крокодила готуються упіймати.

На Арабатській Стрілці (Херсонська область) в одній з водойм виявили крокодила.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив директор сафарі-парку на Арабатській стрілці Олексій Гетта.

За його інформацією, на Арабатській стрілці перебуває виставка крокодилів.

"Начебто, ця виставка сказала, що це не їхній крокодил ... Нібито якийсь пляжний фотограф напився і загубив цього півтораметрового крокодила. Наскільки мені відомо, цей фотограф зник", - розповів він.

Читайте такожУ США з реабілітаційного центру втік врятований з вогню ведмедик (відео)За словами Гетти, наразі крокодила готуються упіймати, оскільки рептилія становить небезпеку для людей.

"Крокодил може не їсти кілька днів, але потім зголодніє і відправиться в пошуках їжі. І невідомо, хто зустрінеться на його шляху", - сказав Гетта.

Також він зазначив, що і сам крокодил в небезпеці, оскільки він приречений на вірну смерть, коли похолодає.

Гетта розповів, що, за його даними, крокодил оселився в околицях села Щасливцеве Генічеського району на озері, що утворилося на місці колишнього піщаного кар'єру.

Директор сафарі-парку сказав, що після того, як крокодила упіймають, він не зможе дати притулок рептилії.

"У нас немає акваріума, ми тільки плануємо його побудувати. Але я можу домовитися з кимось із колег із зоопарків, де є тераріум, щоб вони забрали крокодила", - зазначив він.

Він додав, що ситуація з крокодилом перебуває на контролі у поліції.

Також, за інформацією Гетти, він дав ветеринарам на деякий час рушницю, яка стріляє шприцами з транквілізатором.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: В'ячеслав Гусаков