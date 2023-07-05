Військові також вручили чоловікові повістку.

На чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса у кафе під Києвом, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Як повідомляє поліція Київщини, військові також вручили чоловікові повістку для явки до Броварського ТЦК та СП.

"У Погребах поліцейські Київщини склали адмінпротокол [ст. 173 КУпАП] дрібне хуліганство на чоловіка та жінку, які на зауваження громадянки почали агресивно себе поводити", - розповіли у поліції.

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Ця стаття передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Скандал з піснями російських виконавців, які підтримують війну проти України

Як повідомляв УНІАН, 1 липня у кафе "Дубровка" в Погребах на Київщині між відвідувачами виникла суперечка через пісні російського співака Григорія Лепса. Двоє людей співали пісні росіянина, через що одна з відвідувачок кафе зробила їм зауваження. Однак, дівчину в результаті виштовхали з закладу.

Реагуючи на скандал, правоохоронці перевірили заклад та склали відповідний адмінпротокол за ч.1 ст.155 КУпАП (Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю), що тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас, власник закладу розповів, що того вечора гості орендували один із залів кафе та самі організовували музику. На його думку, персонал не відповідальний за російські пісні на вечірці.

Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс є одним із активних прихильників війни проти України і вбивства українців. У травні путініст засвітився зі зброєю на українському Донбасі, а днями він вкотре відвідав окупований Донецьк. Раніше Лепс разом із іншим співаком Миколою Басковим обіцяли виплачувати окупантам по мільйону рублів за кожен виведений з ладу танк Leopard або Abrams. 3 липня Лепс заявив, що виплатив окупанту з повизним "Веном" мільйон рублів за нібито знищений Leopard.

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