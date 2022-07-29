За вступ до НАТО висловились понад 70% респондентів, проти – 7%.

Понад 80% українців підтримують вступ України до Євросоюзу, проти лише 4%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, у разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 81% серед усіх респондентів проголосували б "за" вступ. "Проти" вступу до ЄС – 4%. Решта 15% не брали б участі у голосуванні чи не визначилися.

Дещо нижча підтримка у випадку вступу до НАТО, але також переважна більшість українців проголосували б "за" – 71% серед усіх респондентів, у той час як "проти" проголосували б 7%. 22% опитаних українців не брали б участі у голосуванні чи не мають визначеної позиції в даному питанні.

За даними КМІС, у перерахунку до респондентів, які взяли б участь у волевиявленні, на референдумі щодо вступу до ЄС було б 96% голосів "за", на референдумі щодо вступу до НАТО – 91%.

Порівняно з червнем 2021 року з 52% до 81% зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС. Також за цей період з 48% до 71% зросла частка тих, хто підтримує вступ до НАТО. Крім цього, у випадку ЄС - з 19% до 4%, а у випадку НАТО - з 24% до 7% знизилася частка тих, хто виступає проти членства України в цих організаціях.

Звертається увага, що вступ до ЄС в період до 2013 року підтримували його фактично лише жителі заходу України. У центрі підтримка вступу до ЄС хоча й переважала, але це не була більшість населення. На півдні і сході переважали ті, хто виступав проти членства України в ЄС (лише чверть голосували б "за" вступ до ЄС на референдумі). Станом на 2021 рік переважна більшість заходу і центру підтримували вступ до ЄС. На півдні переважали прихильники вступу, хоча їх було менше половини. На сході ж переважали противники вступу. На липень 2022 року переважна більшість жителів і заходу, і центру, і півдня, і сходу підтримують вступ України до ЄС.

"Аналогічний тренд змін простежується і щодо ставлення до вступу до НАТО за тією різницею, що це питання в міжрегіональному вимірі до 2013 року було значно поляризованішим. Зараз же більшість жителів і заходу, і центру, і півдня, і сходу підтримують вступ до НАТО", - зауважують соціологи.

Опитування проводилося 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю. Було охоплено 2000 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих Криму та ОРЛДО, а також тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Похибка не перевищує 2,4% плюс певне систематичне відхилення через умови війни.

Як писав УНІАН, майже три чверті українців (73%) вважають, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку.

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