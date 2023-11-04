Іноземний постачальник має повернути Міністерству оборони майже 400 мільйонів гривень.

За рішенням міжнародного арбітражного суду іноземний постачальник має повернути Міністерству оборони України майже 400 мільйонів гривень за неякісні бронежилети і шоломи.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, на початку повномасштабного вторгнення відомство придбало в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування - Міноборони не приймало їх", - зазначають в міністерстві.

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Постачальник не виконав вимогу української сторони про повернення грошей за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, а також про сплату штрафних санкцій. Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів і шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням міжнародного арбітражного суду, загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 мільйонів євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір.

У Міноборони пояснили, що оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань - у євро, а в гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів.

При цьому у відомстві зазначають, що за рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Скандали з закупівлями в Міноборони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, різні судові справи, які стосуються закупівлі зимової форми та бронежилетів для українських захисників, розглядаються і в Україні.

У червні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра оборони нашої держави та його підлеглому, які привласнили понад мільярд гривень бюджетних коштів. Йдеться про колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та екс-заступника директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

За даними спецслужби, вони причетні до розкрадання коштів на закупівлі зимової форми та бронежилетів для українських захисників, які воюють.

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти організували незаконну схему на початку березня минулого року - здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

Експерти з'ясували, що насправді ці засоби захисту коштують лише 25 млн грн. Крім того, закуплені бронежилети не відповідали заявленому класу захисту.

Зловмисники також провели закупівлю гуртової партії зимових курток і штанів поганої якості для наших захисників на загальну суму 900 млн грн.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

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