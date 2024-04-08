Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через "інцидент" із врученням повістки журналісту "Слідство.інфо".

Як зазначається у повідомленні на сайті ОГП, у зв’язку з "інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс генпрокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників Служби безпеки України та Територіального центру комплектування, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Зауважується також, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручене Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

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Скандал з врученням повістки журналісту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня стався скандал щодо спроби вручити повістку журналісту "Слідство.Інфо" Євгену Шульгату, який розслідував тему декларацій високопосадовців та відповідність зазначених у них доходів майну, яке у них є.

Він як журналіст проводив розслідування про майно сім'ї керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка і з'ясував, що дружина посадовця під час повномасштабної війни купила квартиру преміум-класу на Печерську в Києві за понад 25 млн грн.

Журналісти надіслали Вітюку запитання щодо люксового майна, і вважають, що вручена повістка - це і є "відповідь" на їхній запит.

7 квітня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив провести службову перевірку через спробу вручення повістки Шульгату.

Сирський відзначив, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. У зв'язку з цим він заявив, що ЗСУ засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Так, за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" Сирський визначив завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку, за результатами якої будуть ухвалені відповідні рішення.

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