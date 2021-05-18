Один з входів на станцію "Позняки" відсьогодні закрили для заміни турнікетів.

У київському метро продовжують діяти карантинні обмеження на вхід, що провокує значні скупчення людей в пікові години.

Сьогодні вранці черга утворилася перед входом на станцію "Позняки" в Дарницькому районі, передає "Страна"у своєму Телеграмі.

"Ранок у Києві. Про карантин усі забули. Дика товкучка на вході в метро Позняки. Утворилася через те, що закрили всі двері крім однієї на вході в метро. У підсумку - величезний натовп і ніякої соціальної дистанції", - йдеться в повідомленні.

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Ймовірно, ще однією причиною скупчення людей стало закриття другого входу на станцію. Прес-служба КП "Київський метрополітен" напередодні повідомила, що у східному вестибюлі встановлюватимуть сучасні турнікети. Через це він не працюватиме з опівночі 18 травня до 5-ї години ранку 22 травня. Йдеться про вхід на станцію, розташовану з боку "Харківської".

Раніше в мережі показали переповнену станцію "Лук'янівська". У столичній підземці тоді пояснили, що це явище є давно забутою годиною пік. "Всі вже відвикли від цього і людям здається, що на станції щось сталося. Це не так. Закінчився локдаун і люди повернулися до звичайного ритму життя. Пасажирів стало більше. Але в метрополітені діють обмеження на випадок великого пасажиропотоку – на вхід відкриті двоє дверей", - пояснили в КП "Київський метрополітен".

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Автор: Юрій Годован