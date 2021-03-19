Крім того, у столиці зранку помітні кілька ДТП.

Станом на ранок п’ятниці, 19 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори.

Так, як свідчать дані Google Maps, рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

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На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, на проспекті Героїв Сталінграда, вулицях Богатирська, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

Затори помітні на вулицях Юрія Ілленка, Січових Стрільців, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Польова, Борщагівська, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.

Затори утворились на бульварі Перова, вулиці Миропільська, Центральна. Часткове ускладнення руху спостерігається Дніпровською набережною.

Крім того, у столиці зранку помітні кілька ДТП. А саме дві аварії сталося на проспекті Степана Бандери (одна з них - поблизу Північного мосту), на вулиці Новокостянтинівській, проспекті Академіка Палладіна, біля метро Житомирська - ці ділянки доріг краще оминати.

Нагадаємо, у Києві з 20 березня по 9 квітня запроваджуються суворі карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворювання на коронавірус.

Ситуація на дорогах Києва та України: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко