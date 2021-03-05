Вранці в п'ятницю вулиці Києва "почервоніли" від заторів.

Вранці в п'ятницю, 5 березня, на вулицях Києва утворилося безліч заторів. У тому числі ускладнено рух на всіх мостах через Дніпро.

Про це свідчать дані Google Maps.

Традиційно затори утворилися на в'їздах до столиці з боку Крюківщини та Софіївської Борщагівки. Також затор утворився на під'їзді до с.м. "Лісова" з боку Биківні. Тут ситуацію додатково ускладнила ДТП на Броварському проспекті.

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Через три ДТП, які сталися на вул. Івашкевича, Луговій та Автозаводській, ускладнений виїзд у бік центру з Мостицького масиву та Пріорки.

Крім цього значні труднощі з трафіком спостерігаються на вул. Новокостянтинівській, пр. Степана Бандери, вул. Олени Теліги, Богатирській, а також на пр. Героїв Сталінграда.

Багатокілометровий затор паралізував рух на Набережно-Рибальській у бік Подолу, а також практично зупинилися Набережне шосе та Набережно-Хрещатицька вулиця у бік Подолу.

На пр. Перемоги затор починається задовго до під'їзду до с.м. "Житомирська" і закінчується лише біля с. м. "Берестейська". Також зупинилася ділянка від перетину з вул. Шелуденка до Бессарабського ринку.

Також затори спостерігаються на пр. Любомира Гузара, пр. Лобановського, вул. Новій, а на Голосіївському проспекті затор розтягнувся від с.м. "Виставковий центр" до с.м. "Голосіївська".

Ситуація на мостах

На всіх столичних мостах через Дніпро утворилися затори. Найважча ситуація на Південному мосту, тут затор починається ще біля с.м. "Осокорки", а закінчується лише біля с.м. "Видубичі". Також затори спостерігаються на в'їздах і виїздах з кожного моста.

Пробки на Лівому березі

Як ми вже писали, затори утворилися на Броварському проспекті з боку Биківні в районі с.м. "Лісова".

Труднощі з трафіком також спостерігаються на бул. Перова в обидві сторони, вулицях Кубанської України, Братиславській, Гната Хоткевича, пр. Гагаріна та на Дніпровській набережній.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Катерина Лиманська