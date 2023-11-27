За даними слідства, деструктивний контент "підігравав" російським пропагандистам, які роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру, який під час комендантської години навмисно пересувався вулицями Києва та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями та правоохоронцями.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, кіберфахівці Служби задокументували в Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією Сил оборони.

"Зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями. Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці", - розповіли у СБУ.

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За даними слідства, деструктивний контент "підігравав" російським пропагандистам, які роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, наголосили у СБУ, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка співробітники Служби виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь Росії.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період). Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Зауважується також, що оскільки чоловік не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років в’язниці.

Джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що йдеться про Віталія Бяльського, 1975 року народження.

Справи щодо блогерів - деталі

31 травня стало відомо, що чотирьом блогерам, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони під час російського удару по Києву 16 травня, було повідомлено про підозру.

Зокрема, одна з них - 32-річна киянка - виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. Вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Згодом усім чотирьом блогерам, які "засвітили" роботу ППО, Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Серед підозрюваних була і скандальна блогерка, співачка та колишня дружина наркобарона Інна Воронова.

Пізніше стало відомо, що Дніпровський районний суд Києва оголосив їй вирок. Обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

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