ГУР забезпечує діяльність руху спротиву на окупованих росіянами територіях.

Українські розвідники проводять на окупованих територіях "постійну роботу", забезпечують діяльність партизанського руху та ведуть підривну діяльність щодо псевдовиборів.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. "Служба відстежує те, що відбувається на підконтрольній російським окупантам території України. Є рух спротиву – ми працюємо згідно із законом та забезпечуємо діяльність цього руху", – сказав він.

Також Скібіцький заявив, що у ГУР "є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв’язок, якпроводити підготовку та координацію підривних дій" на окупованих територіях.

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Щодо проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях, то він звернув увагу, що "військова розвідка вже має досвід подібних дій Кремля ще з 2015 року".

"Почалися псевдовибори, окупаційна влада та колаборанти продумали багато чого, але не врахували, що українці розуміють, що це – окупована територія, і чинить спротив", – прокоментував представник ГУР.

Псевдовибори росіян на окупованих територіях

РФ проводить 8-10 вересня так звані вибори до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в анексованому Криму.

Західні партнери України вже виступили з засудженням цих псевдовиборів. Зокрема, США назвали їх фіктивними, а ЄС засудив проведення псевдовиборів.

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