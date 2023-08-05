За межами населених пукнтів, як і раніше, можна буде їздити, тренуватися і проводити змагання.

Автори зареєстрованого у Верховній Раді України законопроекту про адміністративну відповідальність для водіїв гучних спорткарів роз’яснили, в яких випадках покарання не буде.

Про це йдеться у Telegram голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії –одного з авторів законопроекту № №9564.

"Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання", - написав Арахамія.

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Для "гонщиків" у містах та інших населених пунктах, зазначив він, пропонується встановити адміністративну відповідальність.

"Багато людей бачили розслідування Михайла Ткача про те, як у Києві під час війни ганяють на тюнінгованих машинах. Ще більше людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові. "Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", - прокоментував Арахамія.

Тому, зазначив нардеп, з колегами зареєстрували законопроект, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За це буде штраф 17 000 грн., за повторне – 34 000 з позбавлення прав до 6 місяців.

Штрафи для гонщиків

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 серпня, у ВРУ група депутатів зареєстрвала проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму (№9564).

Згідно пояснювальної записки, під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів "Шахедів", дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців.

Також зазначається, що так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів та виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян, викликають незадоволення суспільства.

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