Правоохоронці затримали "на гарячому" чотирьох громадян Туреччини / фото Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці вилучили рекордну партію героїну. Понад 1 тонну наркотику з Пакистану планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.
Про це повідомила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, спецоперацію проводила Львівська обласна прокуратура спільно з обласним управлінням СБУ, ГУ БКОЗ СБУ із залученням спецпідрозділу «Альфа». 

В ході обшуку на складі у Львові вилучено понад 1 тонну героїну. Наркотик планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

"Наркотичний засіб був контрабандно ввезений з Пакистану через Морський торговельний порт "Південний" та переміщений по території України і розмитнений у Львові під виглядом харчових продуктів. Героїн був розфасований приблизно по 5 кг і захований в пачки з рисом", - написала генпрокурор.

фото Львівська обласна прокуратура
фото Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали "на гарячому" чотирьох громадян Туреччини. Встановлюються інші особи, причетні до наркотрафіку. Відзначається, що орієнтовна вартість партії героїну на "чорному ринку" - понад 2,3 млрд грн.

фото Львівська обласна прокуратура
фото Львівська обласна прокуратура

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Автор: УНІАН