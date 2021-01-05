Наркотик планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

У Львові правоохоронці вилучили рекордну партію героїну. Понад 1 тонну наркотику з Пакистану планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

Про це повідомила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, спецоперацію проводила Львівська обласна прокуратура спільно з обласним управлінням СБУ, ГУ БКОЗ СБУ із залученням спецпідрозділу «Альфа».

В ході обшуку на складі у Львові вилучено понад 1 тонну героїну. Наркотик планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

"Наркотичний засіб був контрабандно ввезений з Пакистану через Морський торговельний порт "Південний" та переміщений по території України і розмитнений у Львові під виглядом харчових продуктів. Героїн був розфасований приблизно по 5 кг і захований в пачки з рисом", - написала генпрокурор.

Правоохоронці затримали "на гарячому" чотирьох громадян Туреччини. Встановлюються інші особи, причетні до наркотрафіку. Відзначається, що орієнтовна вартість партії героїну на "чорному ринку" - понад 2,3 млрд грн.

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Автор: УНІАН