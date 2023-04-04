Також Рада оборони продовжила термін дії дозволу на продаж в області алкоголю з 10:00 до 15:00 ще на місяць - до 15 травня.

Рада оборони Херсонської області заборонила відвідування кладовищ, проведення богослужінь у комендантську годину та повернення родин із дітьми у низку населених пунктів.

"Рада прийняла рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення населення під час Великодніх свят. Перше рішення обумовлене мінною небезпекою, друге - підступністю ворога, який може скористатися скупченням людей і завдати удару з авіації чи важкої артилерії", – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, останнім часом також велика кількість родин із дітьми повертається до звільнених населених пунктів Херсонщини, у яких досі небезпечно.

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"Вони повертаються у зону активних бойових дій. Ситуація доходить до небезпечного абсурду: правоохоронці звідти евакуюють дітей, а у зворотньому напрямку діти повертаються. Наголошую: дітям не місце у зоні бойових дій, тому Рада оборони прийняла рішення про заборону в’їзду родин з дітьми через загрозу життю дітей внаслідок постійних обстрілів на території деяких населених пунктів...", – сказав голова ОВА.

За його словами, йдеться про такі населені пункти: Кизимис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іваніка, Тягинка, Львово, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Молове, Качкарівка, Саблуківка, Дутчани, Гавриліка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорки.

Також Прокудін додав, що Рада оборони продовжила термін дії дозволу на продаж в області алкоголю з 10:00 до 15:00 ще на місяць – до 15 травня.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонської області. За добу, 3 квітня, загарбники випустили по мирних людях, які проживають на Херсонщині, 224 снаряди.

Крім того, окупанти вдарили по Бериславу авіабомбами. Ворог обстріляв територію промислового підприємства.

Великою проблемою також є мінна небезпека. 30 березня в лісі на російській міні підірвався легковий автомобіль. Один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.

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