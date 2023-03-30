Другого постраждалого госпіталізовано у важкому стані.

На Херсонщині в лісному масиві легковий автомобіль з цивільними підірвався на ворожій міні, один чоловік загинув, а іншого поранено.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокуратура України. За даними слідства, вдень 30 березня в лісному масиві поблизу смт Велика Олександрівка Бериславського району легковий автомобіль з цивільними наїхав на ворожу міну і підірвався.

"Внаслідок цього один чоловік загинув, а іншого у важкому стані госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Херсонській ОВА повідомили, що двоє 37-річних товаришів рухалися біля лісосмуги на автомобілі.

"Через вибух міни автівка зайнялася", - сказано в повідомленні.

Підриви людей на російських мінах

ї26 березня Херсонської області на російській міні підірвалося четверо людей.

Так, поблизу села Костирка Високопільського району чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену російськими загарбниками. За кілька годин до цього у Бериславському районі біля сіл Іщенка та Іванівка на полях підірвалися ще троє людей. Всіх їх з важкими травмами доставлено до лікарень.

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