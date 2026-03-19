РФ масово переселяє громадян на тимчасово окуповані території: соціолог назвав мету Кремля

Росія хоче змінити етнічний склад на тимчасово окупованих територіях України для довгострокової перспективи, тому й переселяє туди громадян. Про це в етері Ранок.LIVE розповів соціолог Дмитро Громаков.

"Якщо будуть відбуватися якісь політичні дії навколо цих територій, щоб у них був свій ресурс для захисту. Тобто якщо буде, наприклад, проводитися референдум про приналежність цих територій, докази історичної належності цих територій. Тобто щоб були люди, які у довгостроковій перспективі заселятимуть цю територію", – сказав Громаков.

Він додав, що також виникають питання щодо санкційної політики та відновлення на тимчасово окупованих територіях України.

"Без припинення вогню, без фіксації лінії боєзіткнення, неможливо говорити про відновлення цих територій. І ми бачимо ті темпи відновлення, які йдуть у тому ж Маріуполі, Донецьку – вони занадто повільні для того, щоб говорити, що вони можуть встигнути за 15 років реалізувати ці плани", – додав Громаков.

Раніше росЗМІ повідомляли, що РФ хоче відправити на окуповані території України майже 114 тисяч росіян до 2045 року. Зазначається, що реалізація планів Кремля може дозволити збільшити чисельність населення на окупованих територіях України на 67 100 осіб, а проєктів планування території – ще на 46 700 осіб.

Тим часом Associated Press раніше повідомляла, що на окупованих Росією територіях може проживати від 3 до 5 млн українців. Видання пише, що ці люди живуть із перебоями води, світла, тепла та відсутністю якісної медицини.

Вас також можуть зацікавити новини: