Росіяни залякували угорців Закарпаття, телефонуючи їм від імені українців, – СБУ

Вони вимагали від представників спільноти виїхати з України та погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці викрили інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що для проведення ІПСО росіяни використали так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснював "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою", - розповіли в СБУ.

Як поінформували у відомстві, за результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території Російської Федерації.

В СБУ зауважили, що проводять роботу із блокування зазначеної ІПСО і закликали громадян не піддаватися на подібні провокації та в разі отримання погроз або підозрілих повідомлень невідкладно інформувати правоохоронні органи.

Викрадення інкасаторських авто "Ощадбанку" в Угорщині

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з двома інкасаторськими автомобілями і цінностями.

Пізніше інкасаторів та автомобілі повернули до Україні, однак незаконно захоплені гроші у сумі 40 млн доларів та 35 млн євро, а також 9 кг банківського золота все ще залишаються під арештом в Угорщині.

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України порадило українським громадянам більше не їздити до Угорщини через свавільні дії угорської влади, яка організувала викрадення співробітників "Ощадбанку", автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

В заяві МЗС зазначалося, що гарантувати безпеку українців на тлі свавільних дій угорської влади неможливо. Громадянам також рекомендовано за можливості вибирати інші маршрути транзиту – не через угорську територію.

