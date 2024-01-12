Зокрема, це ускладнює надання таким людям адвокатських послуг.

Аналітик громадської організації "КримSOS" Євгеній Ярошенко наголошує, що географія утримання Росією політв’язнів з Криму розширюється, що тягне за собою різні негативні наслідки. Про це він сказав під час прес-конференції, говорячи про те, куди відправляють політв’язнів.

"Ми спостерігаємо, що зростає географія місць відбування покарання. За нормами міжнародного гуманітарного права, навіть якщо особа скоїла злочин, то її мають судити на окупованій території, і на окупованій території вона має відбувати покарання", - наголосив Ярошенко.

Водночас у випадку з Кримом Росія ігнорує всі норми міжнародного гуманітарного права і вивозить ув’язнених у такі місця як Салават (Башкортостан), на Північний Кавказ, у регіони Приуралля.

Відео дня

"А останнім часом ми навіть фіксуємо, що політв’язні потрапляють у такі регіони як Челябінська область і Красноярський край", - розповів аналітик.

Він пояснив, що на практиці означає етапування в такі місця. "Для родини – це дуже дорого – відвідувати своїх ув’язнених. Дуже багато часу займає, щоб дістатися навіть до Салавата. Це 2,5 тисячі кілометрів від Криму", - підкреслив Ярошенко і додав, що дуже часто при етапуванні людям не дозволяють брати з собою теплий одяг.

Крім того, для родин політв’язнів це серйозний виклик в плані оплати послуг адвоката. "Не всі адвокати в Криму з огляду на фінансові обмеження і з огляду на зайнятість іншими політичними справами мають змогу їздити кудись на Урал чи в Сибір, щоб відвідувати своїх клієнтів. Тому родини змушені шукати адвокатів вже на нових місцях", - сказав експерт.

Він також навів приклад, що у Криму за роки окупації Росією 107 осіб стали жертвами переслідувань за нібито причетність до "Хізб ут-Тахрір". Деяким з ним, зокрема підкидали певну літературу під час проведення обшуків Федеральною службою безпеки Росії.

Також голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, зокрема зауважила, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Крим став "величезною в’язницею" і для українців з півдня країни.

"Після 24 лютого, коли Росія окупувала нові території, - це частина Херсонської і Запорізької областей, Крим став ще й в’язницею для них. Цивільних людей насамперед… Їх викрадали, піддавали страшним тортурам і деякі з них не вижили після цих тортур. А потім їх привозили до Криму. Перші випадки ми вже фіксували буквально в березні 2022 року", - розповіла вона.

Скрипник підкреслила, що кількість місць несвободи в Криму зростає, і Росія продовжує вивозити людей туди. Згодом же їх везуть до Росії, де їх фактично вже немає змоги шукати.

Крім того, вона зауважила, що частина вивезених з півдня людей залишаються у стані incommunicado, - коли Росія навіть не підтверджує їх. "Їх просто начебто не існує", - наголосила Скрипник і додала, що таких людей, зокрема не може відвідати адвокат, бо "їх нема ніде".

Українці в російському полоні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває щонайменше 4 тис. 337 українців - 3 тис. 574 військових та 763 цивільних.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України безвісти зникли 26 тис. наших співгромадян: йдеться про 15 тис. військових та 11 тис. мирних жителів.

Серед цивільних українців, які перебувають у полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: