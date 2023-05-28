В одній зі шкіл на Херсонщині відкрили філію російської мережі "Движение первых".

Російські загарбники та так звані "адміністрації" продовжують здійснювати ідеологічну обробку дітей на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

У Центрі національного спротиву розповіли, що у місті Залізний Порт росіяни примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста на філію російського руху дітей та молоді "Движение первых".

"Гасло даної організації "Бути з Росією, бути людиною, бути разом, бути першими". Ідеологічна діяльність даної мережі спрямована на тотальне витіснення української ідентичності з тимчасово окупованих територій та подальшу інтеграцію українських дітей і молоді в соціально-культурний простір на території РФ", – додали в ЦНС.

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Що відбувається на окупованій Херсонщині

У Центрі національного спротиву повідомляють, що на окупованій частині Херсонської області почалися проблеми з їжею. Найскладніша ситуація спостерігається в Новотроїцькому районі області.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині вимкнули мобільний звʼязок. Загарбники вивезли обладнання на територію Росії. До подібних кроків ворог вдавався і раніше – перед деокупацією Херсона.

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