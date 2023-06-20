Ворог вийшов на колаборната через антиукраїнські коментарі під фейковими кремлівськими новинами.

Затримано і оголошено підозру мешканцю Костянтинівки Донецької області, який передавав до російської ФСБ інформацію про місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Про це повідомила Служба безпеки України.

В повідомленні зазначається, що особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.

Відео дня

В СБУ зазначають, що зрадник передавав ворогу інформацію під вигаданим іменем через месенджер і регулярно видаляв власну переписку з ФСБ.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів", - сказано в повідомленні української спецслужби.

Співробітники СБУ затримали чоловіка "на гарячому" під час спроби передачі інформації загарбнику. До співпраці з ворогом він був дистанційно залучений на початку червня цього року. "У їх поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), він під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН 19 червня, СБУ затримала зрадника, який планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Він працював на місцевій станції "Укрзалізниці".

Він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Окупанти розглядали "варіант диверсії" на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Зокрема, планувалося зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Затриманому було оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: