Поки війна триває, складно оцінити, як будуть складатися відносини між країнами.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім упевнений, що прийнаймні найближчі одне-два покоління не стануть миритися з росіянами.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Главред".

Так, відповідаючи на запитання про те, якими будуть відносини між Україною і Росією в найближчі 10-15 років, Кім наголосив, що роль в цьому буде грати протягом війни.

"Якщо ми говоритимемо про такі події, які можливі, коли відступлять з боку Херсонської області і спливуть такі ж випадки, як Буча, то ймовірність того, що ми з кимось помиримося, сильно падає. Якщо ми говоримо про кількість жертв і поранених з обох сторін, про те, що сім'ї втратили близьких - це буде впливати на загальну думку про те, що ми далі робимо", - сказав він.

Голова ОВА зауважив, що поки війна триває, складно оцінити, якою є середня температура по палаті в питанні ставлення до росіян.

"У середині шляху це неможливо оцінити, тому що будь-яка тригерна подія може надовго відкинути мирні відносини з росіянами. Я думаю, що щонайменше одне-два покоління не будуть миритися-рвуться всі зв'язки, ментальні і родинні, з Росією", - додав він.

Як писав УНІАН, раніше виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій заявив, що коли українські військові зайдуть до Херсона, то світ побачить ще одну бучу.

"Ви всі бачили Бучу, Ірпінь. Повірте, це нелюди. І коли ми зайдемо на територію Херсона, я думаю, що ми побачимо ще одну Бучу. Вони вдаються до найстрашніших злочинів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, згідно з якими абсолютна більшість українців негативно ставляться до керівництва Білорусі (95%) і Росії (98%).

Аналіз світової громадської думки показав, що рейтинг Росії знизився після її вторгнення в Україну, у той час як ставлення до США і НАТО в цілому залишилося позитивним.

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