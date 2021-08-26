Під час навчання необхідно дотримуватися протиепідемічних правил, зазначив прем'єр.

В Україні з 1 вересня навчання в школах розпочнеться у звичайному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, та буде проходити у звичному режимі", – сказав Шмигаль.

За його словами, навчання має проходити з дотримання протиепідемічних правил, і школи підготовлені до цього.

Шмигаль також закликав освітян вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, у разі нової хвилі COVID-19 в Україні школи у "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах карантину працюватимуть, якщо вакцинують 80% педагогічного складу.

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Автор: Леся Лещенко