Петро Андрющенко зазначив, що загасити не встигли

Потужна пожежа спалахнула в Маріуполі на складі окупантів. Згоріло все, що росіяни награбували у місцевих жителів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-склад награбованого в складі СТО. Вчора (2 липня – УНІАН) близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом загорілося", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пожежники приїхали на місце інциденту, але не встигли врятувати награбоване.

"Черговий Маріупольський недопалок відплатив грабіжникам", - підсумував Андрющенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, з перших днів повномасштабної війни російські військові відзначилися грабежами і мародерством. Росіяни хапали все, що погано лежить. Не гребували навіть килимами, сковорідками, гігієнічними прокладками, гелями для душу, шампунями.

Міністерство оборони України склало рейтинг того, що крадуть російські військові в Україні. У ТОП-5 увійшли бойлери, шкарпетки, військове взуття, унітази і навіть собачі будки.

Та й самі окупанти в розмові зі своїми дружинами хваляться тим, як мародерствує. За словами одного з військових злочинців, він "увійшов у смак" і шкодує лише про те, що не набрав більше телефонів.

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