Петро Андрющенко зазначив, що місто чекає каналізаційний колапс.

Російські окупанти в Маріуполі анонсували запуск помпової станції. Дане рішення призведе до підтоплень та переповнення каналізаційної системи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окупанти мають намір в тестовому режимі запустити помпову станцію в селі Старий Крим 12 травня. Вода нібито йтиме містом самопливом.

"Технічно можна запустити помпову, електрику до якої протягнули з Нікольського району. Однак топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших помпових в середині міста. Тому водопостачання як такого не буде", - йдеться в повідомленні.

При цьому Андрющенко зазначив, що запуск помпової станції призведе до підтоплення по ділянках прориву та переповнення каналізації, яку поки не планували запускати.

"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні буквально. Найбільший ризик в цьому - стрімке зростання інфекційних захворювань та смертності. Хоча цілком можливо, що це частина плану окупантів", - зазначив радник мера Маріуполя.

Крім того, він закликав жителів міста використовувати воду з крана виключно як технічну, тому що її вживання в їжу може бути небезпечно для здоров'я.

"Кількість хлору при відсутності технології й з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельним. Дбайте про себе. Переказуйте близьким та рідним. Ця вода якщо й буде - вона несе смерть мінімум тиждень", - підсумував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі:

Російські війська оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище. Під завалами загинуло близько 300 осіб.

1 травня почалася евакуація цивільних, які ховалися в бомбосховищі на"Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

8 травня на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують ніякої допомоги і залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися в полон і будуть вести бойові дії до останнього.

При цьому російські окупанти намагаються приховати справжню кількість загиблих у Маріуполі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами".

Вас також можуть зацікавити новини: