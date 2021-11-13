В Україні лише три області відповідають показникам «жовтої» зони карантину / фото УНІАН

Лише три регіони України станом на ранок 13 листопада відповідають критеріям "жовтої" зониепідемічної небезпеки – Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.

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Ще чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Інші регіони знаходяться у "червоній" зоні епіднебезпеки. Зокрема, це:

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область

Нагадаємо, Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину тільки на цьому тижні. На її території теж найбільш суворі обмеження: заборона на роботу ресторанів, ТРЦ, ринків, магазинів, спортзалів і так далі. Обмеження не поширюються за умови вакцинації персоналу та відвідувачів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже заявив, що є шанси відсвяткувати Новий рік не в "червоній" зоні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 23572 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізовано 4564 особи, померли – 695.

Статистика госпіталізації хворих на коронавірус протягом 1-7 листопада / інфографіка УНІАН

Карантин в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Дмитро Шварц