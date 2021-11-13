Лише три регіони України станом на ранок 13 листопада відповідають критеріям "жовтої" зониепідемічної небезпеки – Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.
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Ще чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька.
Інші регіони знаходяться у "червоній" зоні епіднебезпеки. Зокрема, це:
- Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
Нагадаємо, Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину тільки на цьому тижні. На її території теж найбільш суворі обмеження: заборона на роботу ресторанів, ТРЦ, ринків, магазинів, спортзалів і так далі. Обмеження не поширюються за умови вакцинації персоналу та відвідувачів.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже заявив, що є шанси відсвяткувати Новий рік не в "червоній" зоні.
Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 23572 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізовано 4564 особи, померли – 695.