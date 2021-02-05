Компанія нагадала, що Крим – невід’ємна частина України.

«Укрзалізниця» закликала базу геопросторових даних OpenStreetMap негайно виправити неточності щодо територіальної приналежності Криму.

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Так компанія відреагувала на інформацію про розміщення на своєму сайті мапи з «російським» Кримом.

«Наразі зазначений безкоштовний сервіс перевізник, як і багато міжнародних комерційних та державних компаній, використовує для відображення інформації», – кажуть в УЗ.

Компанія нагадала, що Крим – невід’ємна частина України, а її некоректне відображення на будь-яких сервісах, зокрема електронних мапах, є неприпустимим.

«Крім того, за дорученням нового керівництва Укрзалізниці фахівці компанії проводять повну ревізію електронних сервісів компанії. Зокрема, на фінальній стадії знаходяться роботи щодо впровадження оновленого сайту компанії», – йдеться у заяві.

Що трапилось?

Про «російський» Крим на мапі сайту УЗ раніше повідомив український журналіст Олександр Рудоманов. Півострів з неправильною геолокацією з’являвся при виборі опції переглянути маршрут поїздів. Український півострів віднесли до Південного федерального округу РФ.

Окупація Криму Росією: події

У кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії й кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму».

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Фактично ж результати «рефередуму» і явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом: так, згідно з доповіддю Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, було підраховано, що фактична явка на референдумі в Криму склала лише 30 відсотків, серед яких тільки від 50 до 60 (на відміну від російського числа в 97 %) відсотків обрали входження в Росію.

У серпні 2014 р. «голова» «Ради міністрів Республіки Крим» Сергій Аксьонов сказав, що ініціатором окупації Криму був російський президент Володимир Путін. У березні 2019 р. Аксьонов зізнався, що захопленням Криму керував особисто Путін.

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Автор: УНІАН