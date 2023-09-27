Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку росіян на Київ у ніч на 21 вересня цього року.

Як повідомив прес-центр СБУ, напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту, основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.

За даними слідства, "наведенням" російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

Зазначається, що у поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім, як поінформували в СБУ, представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва.

"За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов. Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що за кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об’єктів та листування з агресором. Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого "куратора" з ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Удар по Києву 21 вересня - що відомо

Вранці 21 вересня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин. Російські окупанти провели пуски ракет Х-101/555/55 з Ту-95.

У Києві зафіксовано падіння уламків від збиття ворожих ракет у чотирьох районах. У Дарницькому районі загарбники пошкодили газову трубу. Постраждали 7 людей, серед них 9-річна дитина.

В Київській області внаслідок ракетної атаки російських окупантів поранення дістали мирні мешканці, пошкоджено лікарню та будинки. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа.

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